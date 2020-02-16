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Güzelyurt-Doğancı Arasındaki yol trafiğe kapatıldı

16 Şubat 2020 Pazar 17:02
Güzelyurt-Doğancı Arasındaki yol trafiğe kapatıldı
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Doğancı dönel kavşağı ile Doğancı “T” kavşağı arasındaki kesimde, bugün ve yarın asfaltlama yapılacak. Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, asfaltlama çalışması bugün ve yarın 09.00-18.00 saatleri arasında olacak. 

Doğancı dönel kavşağı ile Doğancı “T” kavşağı arasındaki kesim tamamen, Güzelyurt – Lefke bölünmüş anayolunun ise Güzelyurt – Doğancı istikameti, Bostancı kavşağından itibaren trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolundan sağlanırken, Doğancı köyüne ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolu kullanılarak Güneşköy veya Aydınköy üzerinden sağlanacak. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.  

Son Güncelleme: 16.02.2020 18:10
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Johnny Sins 2020-02-16 17:19:58

Yol yoksa Seyrüseferde Yok

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