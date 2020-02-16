Güzelyurt-Doğancı Arasındaki yol trafiğe kapatıldı

Doğancı dönel kavşağı ile Doğancı “T” kavşağı arasındaki kesimde, bugün ve yarın asfaltlama yapılacak. Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, asfaltlama çalışması bugün ve yarın 09.00-18.00 saatleri arasında olacak.

Doğancı dönel kavşağı ile Doğancı “T” kavşağı arasındaki kesim tamamen, Güzelyurt – Lefke bölünmüş anayolunun ise Güzelyurt – Doğancı istikameti, Bostancı kavşağından itibaren trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolundan sağlanırken, Doğancı köyüne ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolu kullanılarak Güneşköy veya Aydınköy üzerinden sağlanacak. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.