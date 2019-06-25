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Güzelyurt Festival'e Hazırlanıyor

25 Haziran 2019 Salı 15:48
Güzelyurt Festival'e Hazırlanıyor

Güzelyurt Belediyesi 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 42. Güzelyurt Portakal Festivali ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Portakal Festivali’nin gerek bölgeden gerekse bölge dışından birçok ziyaretçiyi ağırladığına dikkat çekerek, Festival süresince trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla birtakım tedbir aldıklarını söyledi. 
Kent geneli ve Festival Park’ına gidiş güzergahları üzerindeki yaya geçidi, kaldırım taşı ve yön/uyarı gibi işaretlerin yeniden boyanıp çizildiğini belirten Özçınar, yapılan düzenlemeler ile kent genelinin festival için hazır olacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Festivali
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