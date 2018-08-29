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Güzelyurt-Girne anayolunda kaza!

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:21
Güzelyurt-Girne anayolunda kaza!

Güzelyurt Girne anayolunda dün meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Dün sabah saat 07:30 sıralarında, Güzelyurt-Girne anayolunun 10-11 kilometreleri arasında, Cumali YILMAZ (E-34), yönetimindeki MK 636 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği bir sırada, önünde ayni istikamete doğru seyreden Serkan UĞURLU (E-39) yönetimindeki PR 530 plakalı kamyonu dikkatsizce sağından dolaştığı sırada, kamyonun sağ ön lastiğine aracının sol ön yan kısmı ile çarptıktan sonra yol içerisinde kayarak yolun sol dış kısmında bulunan beton duvara çarpıp boş arazi içerisinde durdu 

Kaza sonucu yaralanan Cumali YILMAZ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor

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Anahtar Kelimeler:
GüzelyurtKazaHaberKKTC
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