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Güzelyurt, Girne ve Çamlıbel’de elektrik kesintisi olacak

Güzelyurt, Girne ve Çamlıbel’de bugün elektrik kesintileri var.

27 Ağustos 2019 Salı 08:42
Güzelyurt, Girne ve Çamlıbel’de elektrik kesintisi olacak

Güzelyurt’ta, , alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 – 16.00 saatleri arasında , Trenyolu ve Kamil İmam sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

Girne’de de bugün  bazı bölgelere 09.30 ile 13.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

09.30 ile 13.30 saatleri arasında Girne-Değirmenlik ana yolunun Cratos Hotel ile Şah Süpermarket arasında kalan kısmının sağ ve solundaki yerleşim yerlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Çamlıbel’de de bugün yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Çamlıbel’de Askeri Kantin ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

DB/TAK

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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