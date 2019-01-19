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Güzelyurt Göleti’nden akan su kontrol altına alındı

Aşırı yağışların ardından uzun yıllardan sonra taşan Güzelyurt Göletindeki su, kontrollü bir şekilde göletin önündeki su havzalarına akıyor.

19 Ocak 2019 Cumartesi 18:01
Güzelyurt Göleti’nden akan su kontrol altına alındı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt su aküferinin en önemli unsuru olan Göletteki su akışını inceleyerek, konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Güzelyurt su aküferi için çok önemli olan Güzelyurt Göleti uzun bir aradan sonra tam kapasite doluluk oranına ulaştı.

Yoğun yağış nedeniyle taşan gölet suyu önündeki su havzalarını da doldurdu.

Göletteki suyun kontrollü bir şekilde su havzalarına akışı devam ederken, suyun aküfere drene edildiği noktaya ulaşması bölgede memnuniyet yarattı.

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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt su aküferinin en önemli unsuru olan Göletteki su akışını yerinden takip ederek, konuyla ilgili olarak BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Özçınar, su aküferini besleme ve canlı tutma çalışmalarının neticesinde 1974 sonrası ilk kez suyun bu havzaya ulaştığını kaydederek, havzanın yer altı su kaynaklarının zenginleştirilmesi adına en önemli nokta olduğunu söyledi.

Suyun tek bir damlasının bile çok önemli olduğunu belirten Özçınar, gelen su miktarının en üst seviyede olduğunu ve şu anda suyun tamamen havzada tutulduğunu denize gitme durumunun söz konusu olmadığını vurguladı.

Özçınar, suyun doğru kullanımı konusunda yapılması gereken işler olduğuna dikkati çekerek, Güzelyurt’ta yer altı aküferini besleyen planlı bir yapı bulunduğunu anımsattı.

Derivasyon projesinin Güzelyurt Göletini besleyen önemli bir ayak olduğunu anlatan Özçınar, derivasyon kanalının iyi temizlenerek gölete sürekli bir akışın sağlanması gerektiğini kaydetti.

Özçınar, göletin taşmasının ardından alınan önlemlerle taşkınların önüne geçildiğini ve kent park projesi kapsamında yapılan dere ıslahının faydalı olduğunu kaydederek, planlama çalışmaları ile şu anda gelen suyun tümünün yer altı kaynaklarına gittiğini ifade etti.

BRTK

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Güzelyurt GöletiGüzelyurt Belediye Başkanı Mahmut ÖzçınarSuKontrolHaberGündemKıbrıs
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