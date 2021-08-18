Güzelyurt Hastanesi İçin Yarın Türkiye’den Keşif Ekibi Geliyor

BAHAR SANCAR - ÖZEL HABER

Sağlık Bakanı Ünal Üstel Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak sağlıktaki son durumu değerlendirdi.

Güzelyurt Hastanesi için Türkiye’den bir ekibin yarın geleceğini ilk kez açıklayan Üstel, “Güzelyurt Hastanesinin tamamen bitmesi için bir keşif bedeli yaptık. Bakanlık olarak tümünü sağlayacak bütçemiz yok. Maliye’de de sıkıntı olduğu için yapamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile konuştuk. Bu iş için yarın bir ekip geliyor. Kendilerini 3 gün burada misafir edeceğiz ve Güzelyurt hastanesine keşif yapacaklar. Bunu 2022 bütçesine koymayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Türkiye’den gelecek olan keşif ekibi Karpaz, Değirmenlik ve Lapta Sağlık ocaklarını da iyileştirmek için çalışmalar yapılacak” dedi.