Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, üniversitelerin yönetimlerini kınadı

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, belediyelerin sahip çıkmadığı ve sorumluluk üstlenmediği sahipsiz hayvanlar konusunda, üniversite yönetimlerinin de tutumlarının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde yaşam süren kimsesiz köpeklerin zaman zaman toplatıp, bilinmeze, açlığa, susuzluğa attırdıkları” savunuldu.

Belli aralıklarla, ağlarla veya iplerle yapıldığı savunulan toplatma faaliyetlerinin, hayvan haklarına aykırı olduğu iddia edilerek, eleştirilerde bulunuldu ve üniversite yönetimlerini bu etik dışı ve hayvan haklarına aykırı tutumlarından vazgeçmeye çağırdı.