Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada...
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, üniversitelerin yönetimlerini kınadı

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, “sahipsiz hayvanları toplatıp, açlığa ve susuzluğa attığı” iddiasıyla bazı üniversitelerin yönetimlerini kınadı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 20:24
175 Okunma
Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, üniversitelerin yönetimlerini kınadı
banner48

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, belediyelerin sahip çıkmadığı ve sorumluluk üstlenmediği sahipsiz hayvanlar konusunda, üniversite yönetimlerinin de tutumlarının doğru olmadığı belirtildi.  

Açıklamada, “Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde yaşam süren kimsesiz köpeklerin zaman zaman toplatıp, bilinmeze, açlığa, susuzluğa attırdıkları” savunuldu.

Belli aralıklarla, ağlarla veya iplerle yapıldığı savunulan toplatma faaliyetlerinin, hayvan haklarına aykırı olduğu iddia edilerek, eleştirilerde bulunuldu ve üniversite yönetimlerini bu etik dışı ve hayvan haklarına aykırı tutumlarından vazgeçmeye çağırdı.

Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Hayvanları Koruma DerneğiSokak HayvanıLefke Avrupa Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari ücret net 8600 TL oldu
Asgari ücret net 8600 TL oldu
"Sporun paydaşlarına muhtaç olacaksınız”
"Sporun paydaşlarına muhtaç olacaksınız”
Feci kazada araç dükkana girdi
Feci kazada araç dükkana girdi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim