Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu bir dizi karar aldı

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu toplantı gerçekleştirdi... Narenciye sektöründeki şirketlerle de toplantı yapılacak...

31 Mart 2020 Salı 14:40
1254 Okunma
Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu bir dizi karar aldı

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu, bu sabah Koronavirüs gündemiyle Güzelyurt Belediyesi Merkez Binası’nda toplanarak bir dizi karar üretti.

Toplantıda, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın narenciye sektöründeki şirketlerle toplantı yapması da kararlaştırıldı.

Alınan kararlar şu şekilde:

1-    Güzelyurt Belediye sınırları içerisindeki üniversitelerde okuyan ve bölgede kalmak zorunda olan ihtiyaçlı öğrencilere gıda dağıtımı  yapılması

2-    Market ve açık olan işyerlerinin denetlenmesi ve hijyen kurallarına uymayanların uyarılması halinde gereğinin yapılması konusunda Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt Belediyesinin ve Güzelyurt Polis Müdürlüğünün görevlendirilmesi.

3-    Narenciye sektöründe bulunan şirketlerle Güzelyurt Kaymakamı ve Güzelyurt Belediye Başkanı’nın bir toplantı yapılması için yetkilendirilmesi.” 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGüzelyurtGüzelyurt İlçe Emniyet Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketler, akşam saat 20:00'de kapanma kararından memnun
Marketler, akşam saat 20:00'de kapanma kararından memnun
Başbakan Tatar: Sloganımız, kredi kullan çekini öde
Başbakan Tatar: Sloganımız, kredi kullan çekini öde
Kalkınma Bankası İlk Etapta 50 Milyon TL’lik Bir Kredi Paketi Onayladı
Kalkınma Bankası İlk Etapta 50 Milyon TL’lik Bir Kredi Paketi Onayladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim