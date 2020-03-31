Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu bir dizi karar aldı

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu, bu sabah Koronavirüs gündemiyle Güzelyurt Belediyesi Merkez Binası’nda toplanarak bir dizi karar üretti.

Toplantıda, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın narenciye sektöründeki şirketlerle toplantı yapması da kararlaştırıldı.

Alınan kararlar şu şekilde:

1- Güzelyurt Belediye sınırları içerisindeki üniversitelerde okuyan ve bölgede kalmak zorunda olan ihtiyaçlı öğrencilere gıda dağıtımı yapılması

2- Market ve açık olan işyerlerinin denetlenmesi ve hijyen kurallarına uymayanların uyarılması halinde gereğinin yapılması konusunda Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt Belediyesinin ve Güzelyurt Polis Müdürlüğünün görevlendirilmesi.

3- Narenciye sektöründe bulunan şirketlerle Güzelyurt Kaymakamı ve Güzelyurt Belediye Başkanı’nın bir toplantı yapılması için yetkilendirilmesi.”