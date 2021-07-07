Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu Toplandı

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu’nun açıklamasına göre dün toplanan İlçe Emniyet Kurulu, son dönemde artan Covid-19 vakalarından dolayı bölgede denetimlerin artırılması, işletme, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yaz aylarında sıcakların yükselmesiyle birlikte yangın riskinin artmasından dolayı birtakım önlemlerin alınması kararlarını üretti.
Alınan kararlar şöyle:
“l- İlçe sınırlan içerisinde bulunan Elektrik Kurumu'na ait trafoların bulunduğu alanlar ile risk oluşturan elektrik hatlarının altlarının temizlenmesi için gerekli çalışmaların
yapılması;
2- Güzelyurt Belediyesi'ne ait çöplük alanlarının yangın riskini ortadan kaldıracak şekilde
düzenlenmesi;
3- Ana yolların ve köy bağlantı yollarının kenarlarının yangına sebep olabilecek kuru ot vs.
temizliğinin Karayolları Dairesince yapılması.”