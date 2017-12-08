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Güzelyurt ilçe emniyet kurulu toplandı

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu Güzelyurt Kaymakamlık binasında toplandı...

08 Aralık 2017 Cuma 18:29
Güzelyurt ilçe emniyet kurulu toplandı
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Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu Güzelyurt Kaymakamlık binasında toplandı.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıda, soba kaynaklı zehirlenme ve yangın tehlikesi, elektrik şebekesinde meydana gelebilecek tehlikeli durumlar, yağışların neden olabileceği su baskını ve sel riski, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ve kamuya açık mekanların denetlenmesi ele alındı.

Toplantıda, yılbaşı kutlamaları çerçevesinde alınması gereken trafik ile yol güvenliği tedbirleri de görüşüldü.

Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç Başkanlığındaki toplantıya Kıbrıs Türk Barış Komutanlığı (KTBK) 49.P.Alay Komutanı P.Albay Çağatay Güneş, KTBK Merkez Komutanı P.Albay Gökhan Hüseyin Özbek, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Polis Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ali Adalıer ile Başmüfettiş Salih Altıncı ve Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürü Levent Arıkoğlu katıldı.

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