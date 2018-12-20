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Güzelyurt Kaymakamlığı Uyardı

"Mevlevi Atış Alanı’nda Yeri Tespit Edilemeyen 5 Aydınlatma Mühimmatı Var"

20 Aralık 2018 Perşembe 15:42
Güzelyurt Kaymakamlığı Uyardı

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, 26-29 Kasım tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah ve Tanksavar Atış Alanı’nda icra edilen havan atışlarından kalma, bölgede yeri tespit edilemeyen 5 adet aydınlatma mühimmatı olduğunu duyurdu.

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Orakçıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, atış alanı civarındaki okullarda, bulunulacak patlayıcı mühimmatta dokunulmaması ve en yakın mülki amirliğe haber verilmesi konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesinin sağlanması konusunda uyarıda bulundu. 

Açıklamada, cami ve kahveler gibi halkın toplu bulunduğu yerlerde, vatandaşların bu konularda ilgililerce uyarılması, bütün aramalara rağmen arazide patlamamış mühimmat kalmış ise mülki amirliklerce bölgedeki halka 15 gün aralıkla ayda iki defa olmak üzere konuya ilişkin tebligatın tekrarlanması istendi. 

Orakçıoğlu açıklamasında, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden bu mühimmatın imha edilebilmesi için, görüldüğünde ya da bulunduğunda yerinin en kısa zamanda 14. Mknz. Piyade Albay Komutanlığı’na bildirilerek, konunun bölge halkına da duyurulacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 20.12.2018 18:17
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberUyarıGüzelyurt KaymakamlığıAydınlatma MühimmatıMevlevi Atış Alanı
Yorumlar
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nnn 2018-12-20 17:01:13

BÖYLE SAÇMALIK MI OLUR? ÇOCUKLAR NE BİLSİN... KOY 1 TABUR ASKERİ ARAŞTIRIP BULUNSUN...

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Doğru Söz 2018-12-20 22:39:33

Kolay değil bu kocaman kıtada mühimmat bulmak! O teknoloji daha icat olmadı ki! Teşekkürler kaynakam beyefendi, çocukluğumda gördüğüm kavboy filmlerindeki ilanları hatırlattın. E yoktu ya o zaman dedektör vs. Onlarda teknoloji yoktu, bizde da a...!

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Metin 2018-12-21 09:14:48

Şaka gibi..... Yuhh

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