Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyurdu: Atış yapılacak!

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 20.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından, belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi:
“Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu Karpaşa hattın doğusu
Doğuda Yumru T. – Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,
Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 500 m. hattının kuzeyi,
Kuzeyde Karpaşa – Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.