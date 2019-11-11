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Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyurdu: Atış yapılacak!

18 Kasım- 27 Aralık tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışları yapılacağı duyuruldu

11 Kasım 2019 Pazartesi 12:52
Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyurdu: Atış yapılacak!

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 20.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından, belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi:

“Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu Karpaşa hattın doğusu

Doğuda Yumru T. – Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,

Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 500 m. hattının kuzeyi,

Kuzeyde Karpaşa – Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.

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Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Kaymakamlığı’
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