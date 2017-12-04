Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan havan atışı uyarısı

Güzleyurt Kaymakamlığı, Mevlevi atış alanında 4-14 Aralık tarihleri arasında havan atışları yapılacağından can ve mal kaybı olmaması için girilmemesi gereken bölgeleri açıkladı.

Buna göre, 07.00-21.00 saatleri arasında batıda Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu, doğuda Tutukçu T. Gürkan Burnu hattının batısı, güneyde Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Sogan T. 500 metre doğusu hattının kuzeyi ve kuzeyde Kalkanlı 700 metre doğusu- Gürkan Burnu hattının kuzeyine girilmemesi istendi.

Adı geçen bölgelerin, belirtilen gün ve saatlerde tehlikeli yasak bölge ilan edildiği ifade edilen açıklamada, atışı müteakip bölgede muhtemelen kör giden mermilerin arama ve imha işlemi devam edeceğinden bölge muhtarlarına, yöre halkına, komutanlığına serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar girilmemesi gerektiği kaydedildi.