Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği'nde pozitif vaka

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde;

İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğimizde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak tedbir amaçlı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğimiz, 13 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara vermiştir. Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğinde Devir ve İpotek işlemleri için randevu almış veya yeni işlem yapacak olan tüm vatandaşlarımızın bu işlemleri için Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğine başvurmalarını önemle rica ederiz.