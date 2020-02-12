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Güzelyurt - Lefke Anayolu’nda kaza: 1 yaralı

Güzelyurt - Lefke Anayolu’nda bugün gerçekleşen kazada bir kişi yaralandı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:25
Güzelyurt - Lefke Anayolu’nda kaza: 1 yaralı
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Güzelyurt - Lefke Anayolu’nda bugün gerçekleşen kazada bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.30 sıralarında, Güzelyurt - Lefke Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında,  Salih Koramaz (E-83) yönetimindeki KD 251 plakalı salon aracı ile seyrederken dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti. Koramaz yönetimindeki araç o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hasan Özparlak (E-57), yönetimindeki TJJ 749 plakalı tır araca çarptı.  
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan KD 251 plakalı araç, yolun sağından çıkarak takla attı.  Kaza sonucu yaralanan KD 251 plakalı araç sürücüsü Salih Koramaz kaldırıldığı Güzelyurt Sağlık Merkezinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Görüntünün olası içeriği: gökyüzü, ağaç, araba, açık hava ve doğa

Son Güncelleme: 12.02.2020 14:29
Anahtar Kelimeler:
KazaHaber
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