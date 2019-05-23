Kaza sonucu yaralanan RD 368 plakalı araç sürücüsü Hüseyin DOĞAN ve KRP 207 plakalı araç sürücüsü Kathleen JONES kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip taburcu olurlarken, KRP 207 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Norma Jeanette WATSON (K-79) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaburga kırığı ile akciğer yırtılması teşhisi ile kalp damar cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.. KRP 207 plakalı araç sürücüsü Kathleen JONES (K-72) tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
(BRT/PGM)
Güzelyurt-Lefke anayolunda kaza!
Kaza sonucu yaralanan RD 368 plakalı araç sürücüsü Hüseyin DOĞAN ve KRP 207 plakalı araç sürücüsü Kathleen JONES kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip taburcu olurlarken, KRP 207 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Norma Jeanette WATSON (K-79) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaburga kırığı ile akciğer yırtılması teşhisi ile kalp damar cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.. KRP 207 plakalı araç sürücüsü Kathleen JONES (K-72) tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.