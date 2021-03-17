Güzelyurt-Lefke çevre yolu ihale aşamasına geldi

Bakan Canaltay, bugün Lefke bölgesine giderek yol projelerini yerinde inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun yarım kaldığı noktada incelemelerde bulunan Canaltay, burada mal sahibi ile görüşerek ara emirlerinin kaldırılması konusunda anlaşma sağladı.

Buna göre yol güzergahı üzerinde bulunan mandıra ile yaklaşık 60 zeytin ağacı başka bir yere aktarılacak, böylece yolun tamamlanmasının önündeki son engeller de kalkmış olacak.

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun Güzelyurt girişi ile Doğancı arasındaki bölümü, 2018’de tamamlanarak trafiğe açılmıştı. 17 km’lik yolu Doğancı ile Lefke arasındaki kısmı ise ara emirleri nedeniyle tamamlanamamıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun ardından Lefkelilerle bir araya gelerek altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, vatandaşlardan gelen görüş ve önerilerini not aldı.

Canaltay burada yaptığı konuşmada KKTC’nin her bölgesinin çok değerli olduğunu, bu nedenle şartlar ne olursa olsun, görevde olduğu sürece hizmetin her bölgeye eşit şekilde gideceğini ifade etti.

Canaltay, önceliği karayolları altyapısının geliştirilmesine verdiklerini, bu doğrultuda ilk hedeflerinin Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu, İskele-Çayırova Yolu ve Dipkarpaz-Manastır yolu ile birlikte kırsal kesim yollarının yenilenmesini olduğunun belirterek Lefke bölgesinde de yenilenecek olan köy yollarının mevcut olduğunu ifade etti.

Lefke halkından yaşadıkları bölgenin değerini bilmelerini, hem doğal hem kutsal değerinin pazarlanması konusunda gerekli çalışmaları yapmalarını isteyen Bakan Canaltay, “Lefke, pandemi sonrası Karpaz ile birlikte turizmde en büyük gelişmeyi gösterecek bölgedir. Bizim de yapabilecek bir şeyimiz varsa lütfen belediye başkanı ve kaymakamımız aracılığıyla bize iletin. Burada bölgedeki sivil toplum örgütlerine de büyük görev düşüyor.” diyerek Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’ya, incelemeler sırasında kendisine eşlik ettikleri için teşekkür etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Lefke bölgesine yaptığı ziyaret sırasında Gemikonağındaki taksicilerle bir araya gelerek sektörde yaşanan sorunları dinledi.

Buna ek olarak Akçaya da giden Bakan Canaltay, yapım aşamasındaki Rauf Raif Denktaş Parkını ve buraya bağlanan yolları yerinde inceledi.