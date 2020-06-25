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Güzelyurt-Lefke yolunda ölümlü kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Güzelyurt-Lefke yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ekerel, karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Kaza sonucu Ekerel yaşamını yitirirken, karşı şeritte seyreden araç sürücüsü Gökçe’nin hastanedeki tedavisi sürüyor...

25 Haziran 2020 Perşembe 08:03
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Güzelyurt-Lefke yolunda ölümlü kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Güzelyurt - Lefke tek şeritli anayolu üzerinde,  bugün saat 04.30 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin 26 yaşındaki Taylan Ekerel yönetimindeki JR 673 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada elektrik santrali önlerine geldiği zaman sağa meyilli virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yeşilırmak’ta sakin 46 yaşındaki Adem Gökçe yönetimindeki FZ 913 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan JR 673 plakalı araç sürücüsü Taylan Ekerel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, FZ 913 plakalı araç sürücüsü Adem Gökçe ise yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

Son Güncelleme: 25.06.2020 08:07
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKaza
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