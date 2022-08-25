Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaza yaptı... Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Flaş Haber
Alsancak'ta feci olay!
Kapat

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda feci kaza!

25 Ağustos 2022 Perşembe 20:50
845 Okunma
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda feci kaza!


25.08.2022 tarihinde, saat 17:20 sıralarında, Sahinler'de, Güzelyurt - Lefkoşa  anayolu üzerinde yönetimindeki FT 113 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden  Salih KIRANER (E-38), Şahinler köprüsüne yaklaştığı sırada gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sağ tarafa isimsiz toprak yola dönmeye başlaması sonucu o sırada arkasından süratli bir şekilde gelip ayni yöne doğru seyreden ve önündeki aracı kavşak üzerinde dikkatsizce geçmeye başlayan Mehmet Emin YILDIRIM (E-29) yönetimindeki RL 838 van aracın sol yan kısmına aracının sağ ön kısmı  ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile RL 838 plakalı araç savrularak gidiş istikametine göre yolun sağ tarafından yoldan çıkarak yolun kenarında bulunan kaya parçasına çarptıktan sonra
havalanarak Şahinler köprüsünün üzerinde bulunan metal korkuluklara a çarptıktan sonra yine savrularak köprü altında bulunan kaya parçalarına  carparak durmustur. Kaza sonucu RL 838 plakali araç sürücüsü Mehmet Emin YILDIRIM hafif yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde  müşahade altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 25.08.2022 20:56
Anahtar Kelimeler:
Trafik AkzasıKazaGüzelyurt Lefkoşa  anayolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 Belediyenin son hali
18 Belediyenin son hali
YDP sahaya iniyor
YDP sahaya iniyor
"TKP-TDP birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamadayız"
"TKP-TDP birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamadayız"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim