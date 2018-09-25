Güzelyurt Merkezi Sulama Projesi, bugün hayata geçiriliyor

Açılış törenine Başbakan Tufan Erhürman da katılacak.

Tören, BRT’den canlı olarak yayınlanacak.Projenin devreye gireceği ilk gün, takviye amaçlı su yaklaşık 6 bin dönümlük tarımsal alana dönüşümlü olarak verilecek.

İkinci aşamanın siteme dahil edilmesi ile birlikte, toplamda 8 bin 181 dönümlük tarımsal araziye takviye su, yerel kaynaklar kullanılarak iletilmiş olacak.

Bu arada, Türkiye’den gelen suyun, içme ve kullanma amaçlı olarak dağıtıldığı şebekeden, içme suyu dağıtım sistemini etkilemeyecek şekilde, saatte 800m3 sabit debi ile su alınarak sulama şebekesine aktarılmasına ilişkin çalışmalar da hızla devam ediyor.

Bu çalışmanın tamamlanmasıyla, bölgede yaklaşık 18 bin dönümlük tarımsal üretim alanı, Türkiye’den temin edilen suyla doğrudan sulanabilir hale getirilmiş olacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Güzelyurt bölgesine can suyu geliyor, tarım bölgeleri yeniden hayat bulacak” ifadelerini kullanmıştı.