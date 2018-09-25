Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99274
ALTIN
238.730
DOLAR
6.1747
STERLİN
8.1074
EURO
7.2718
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem...
Çift başlı yılan koruma altına alındı
Çift başlı yılan koruma altına...
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!

Güzelyurt Merkezi Sulama Projesi’nin açılışı bugün yapıldı

Yerel kaynaklardan elde edilen suyun 8 bin dönümlük tarımsal alana ulaşmasını sağlayacak Güzelyurt Merkezi Sulama Projesi’nin açılışı bugün yapıldı.

25 Eylül 2018 Salı 12:18
Güzelyurt Merkezi Sulama Projesi’nin açılışı bugün yapıldı

Kumköy tesislerinde saat 11.00 sıralarında gerçekleştirilen açılışa, Başbakan Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bazı milletvekilleri, Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife Yılmaz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, diğer yetkililer ve bölge üreticileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende sırasıyla, Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife Yılmaz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Başbakan Tufan Erhürman konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Başbakan Erhürman, bakanlar ve milletvekilleri projenin açılışını yaptı.

Bugün 6 bin dönümlük alana verilecek su ardından, ikinci aşamada ise 2 bin dönümlük tarımsal alana daha su verilmesi hedefleniyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Merkezi Sulama ProjesiTarımsalAçılışHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı kalın bağırsak kanseri taraması başlattı
Sağlık Bakanlığı kalın bağırsak kanseri taraması başlattı
KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kooperatifi yeni binaya taşındı
KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kooperatifi yeni binaya taşındı
YDÜ Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programına YÖDAK’tan Onay…
YDÜ Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programına YÖDAK’tan Onay…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim