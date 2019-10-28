Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde bugün eylem var

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nda mesai saatleri sonrasında acil durumlar hariç sağlık hizmeti verilmiyor.
Sendikalar, bu sabah, hastanede basın toplantısı düzenleyecek…
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası acil hastaların mağdur olmaması için Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetlerinin verilmeye devam edeceğini ancak mesai saatleri sonrasında Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde başka herhangi bir sağlık hizmeti verilmeyeceğini duyurdu.
Sendikalar saat 09.00’da Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirilecek ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını bir kez daha kınayacak.
Eylemin Bakanlıkla uzlaşana kadar devam edeceği açıklandı.
25 Ekim Cuma günü Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görev başındaki kamu sağlık çalışanları, bir grup hasta yakını tarafından darp edilmişti.
DB/BRT
İyi yapmışlar bana kalsa bende darp ederim. Onlar adam gibi hastaya baksalar böyle olmaz. İnsanlar canı burnunda hastaneye gidiyor doktor yok hemşire yok ambulans yok. 5 metre uzaktan doktor denilen şahıs teşhis koyabiliyor. Bu nasıl olabiliyor. Ben hastaneye gittiğimde herkesi boğazlamak istiyorum
Eyleme gideceğinize adam olun adam yada herşeyden önce insan olun. Özel hastaneye gidiyorum doktorlar elinden gelni yapıyor neden çünkü yapmazsa onu orada tutmazlar. Siz develet memuru olarak neden yapmıyorsunuz? sizi denetleyen kontrol eden yok deveti soyuyorsunuz hırsızsınız haketmediğiniz maaşı alıyorsunuz. Bende sizi dövmek kemiklerinizi kırmak istiyorum bazen.
Bende bunlara şiddet uygulamak istiyorum. 38 yaşındayım bu güne kadar hiçbir canlıya zarar vermedim kavga etmedim ama devlet hastanelerindeki doktorları gördükçe cinnet geçirme eylimine giriyorum ve hepsinin ağzını burnunu kırıp şaftını kaydırmak istiyorum. İnsanlıktan nasip almamış yaratıklar