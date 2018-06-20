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Güzelyurt'ta 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta bir kişi, yeşil reçeteye tabi hap; Serhatköy’de ise iki kişi kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulundurmaktan tutuklandı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:02
Güzelyurt'ta 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta bir kişi, yeşil reçeteye tabi hap; Serhatköy’de ise iki kişi kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polis bültenine göre, Güzelyurt’ta dün saat 13.30 sıralarında O.O.’nun (E-44) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteyle tabi 12 tane “Suboxone” isimli hap bulunarak emare alındı.

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KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

Serhatköy’de ise polis dün İ.K’nin (E-36) evinde ve üzerinde yaptığı aramada, bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 mermi ele geçirdi.

Polis açıklamasına göre, İ.K. yanında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.D. (E-23) tutuklandı.

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