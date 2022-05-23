Güzelyurt'ta 4 saatlik kesinti!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

24 Mayıs 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Güzelyurt Sanayi Bölgesi, Kutlu Adalı Bulvarı, İrfan Nadir Bulvarı ve civarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.