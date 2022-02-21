Güzelyurt'ta 6 saatlik elektrik kesintisi

Bugün Güzelyurt’a bağlı bölgelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ardahan Caddesi, Alas Apartmanları ve civarında yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kesinti 09.30- 15.30 saatleri arasında yapılacak. Elektrik kesintisinin alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacağı bildirildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği belirtilerek, vatandaşa, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği uyarısı yapıldı.