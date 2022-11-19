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Güzelyurt'ta alkollü sürücü motosiklete çarptı, 2 yaralı

19 Kasım 2022 Cumartesi 10:36
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Güzelyurt'ta alkollü sürücü motosiklete çarptı, 2 yaralı



 Güzelyurt'ta saat 23:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, Lemar Süpermarket önlerinde meydana gelen kazada,  Y.T (E 24), 144 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon araç ile çift şeritli yolda batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçince o esnada sağ şerit içerisinde, 112 mlgr alkolü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden M.S.K (E-20) yönetimindeki 18 AAN 659 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan C.C(K-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından gözetim altına alınırken MA 983 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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