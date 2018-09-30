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Güzelyurt'ta hırsızlık!

30 Eylül 2018 Pazar 13:11
Güzelyurt'ta hırsızlık!

Güzelyurt Sanayi Bölgesi’ndeki Kırmızıgil Trading Ltd.’e ait hellim fabrikasından bin 400 kilogramlık hellim çalındı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

27 Eylül ile 28 Eylül tarihleri, 23.30- 07.30 saatleri arasında meydana geldiği belirtilen olayla ilgili polisin verdiği bilgiye göre, yurt dışına ihraç edilmek üzere paketlenen ve fabrikadaki buzlukta muhafaza edilen bin 400 kilogram hellim kimliği meçhul şahıslar tarafından çalındı.

Bahse konu hellimleri çalan M. R. K. (E-29) ve A.M.A.(E-21), hellimlerin çalıntı olduğunu bildiği halde satış değerinden ucuza alan E. K. (E-36) tutuklandı.

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Son Güncelleme: 30.09.2018 13:32
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