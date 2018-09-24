Güzelyurt'ta hırsızlık!

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu cürümün A.B.(E-21) ve E.S.(E-15) tarafından işlendiği, söz konusu ikametgahtan çalınan içkilerin bir kısmının A.B. tarafından O.B.’ye (E-18) 100 TL karşılığında satıldığı tespit edildi.

Güzelyurt'ta, Hayat Sokak üzerindeki evden muhtelif markalarda 6 şişe alkollü içki, 1 MP3 oynatıcı ve kulaklığı, 1 şarj cihazı ile 1 çağrı cihazı çalınmıştı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haberler;

AKÜ ÇALANLAR TUTUKLANDI

Haspolat Sanayi bölgesinde Atağ Akü Sanayi isimli iş yerinden 22 akünün çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada dün olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.Ş. (E-54) ve M.P. (E-51) tutuklandı.

ARAÇ YANGINLARI…

Esentepe'de Turtle Bay Sitesi içerisinde park halinde bulunan Mustafa Volkan Hasanbulli’ye ait aracın makine kısmındaki kablolarının kısa devre yapması sonucu dün bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu araç ile içerisinde bulunan sürüş ehliyeti, kimlik kartı ve araca ait tüm evraklar tamamen yanarken, aracın yanındaki binanın merdiven boşluğundaki iki lamba, bir daireye ait iki pencere camı oluşan ısıdan dolayı çatladı ve dört daireye ait binanın dış duvarları islendi.

Öte yandan Hüsnü Kumyalılı bu sabah, yönetimindeki NR 420 plakalı süt tankeri ile Kuzucuk - Aygün Anayolu üzerinde, Aygün istikametine doğru seyrettiği sırada tankerin alt kısmındaki jeneratörün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, jeneratör tamamen, elektrik aksamları ve aracın motor kısmı ise kısmen yandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.