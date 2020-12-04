Güzelyurt'ta kundaklama

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

03.12.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Güzelyurt’da Erol Uçaner Sokak üzerinde bulunan Mehmet DEVECİGİLLER’e ait ikametgahta çıkan yangın sonucu ikametgah içerisinde bulunan 1 adet ahşap dolap, 1 adet televizyon, 1 adet vantilatör ve 1 adet buzdolabı tamamen, mutfak kısmındaki dolaplar ile muhtelif ev eşyaları kısmen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yürütülen soruşturmada konu yangının bahse konu ikametgahta kalmakta olan D.D.(E-18) tarafından yatak odası içerisinde bulunan şilteyi tasarrufunda bulunan çakmak ile kasıtlı olarak yakılmak suretiyle çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.