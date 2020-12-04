Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para...
‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’
‘6 aylık bebeğe sahte doğum...

Güzelyurt'ta kundaklama

Kundaklama zanlısı 1 kişi tutuklandı.

04 Aralık 2020 Cuma 13:43
913 Okunma
Güzelyurt'ta kundaklama

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

03.12.2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Güzelyurt’da Erol Uçaner Sokak üzerinde bulunan  Mehmet DEVECİGİLLER’e ait ikametgahta çıkan yangın sonucu ikametgah içerisinde bulunan 1 adet ahşap dolap, 1 adet televizyon, 1 adet vantilatör ve 1 adet buzdolabı tamamen, mutfak kısmındaki dolaplar ile muhtelif ev eşyaları kısmen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yürütülen soruşturmada konu yangının bahse konu ikametgahta kalmakta olan D.D.(E-18) tarafından  yatak odası içerisinde bulunan şilteyi tasarrufunda bulunan çakmak ile kasıtlı olarak yakılmak suretiyle çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Yeni alınan kararlar açıklandı
Son Dakika! Yeni alınan kararlar açıklandı
Sağlık Bakanı Ali Pilli: “14 gün süreyle 3 günlük gelişler askıya alındı”
Sağlık Bakanı Ali Pilli: “14 gün süreyle 3 günlük gelişler askıya alındı”
Tatar-Senin görüşmesi sona erdi
Tatar-Senin görüşmesi sona erdi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim