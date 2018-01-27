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Güzelyurt'ta operasyon!

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:57
Güzelyurt'ta operasyon!
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Polisten yapılan açıklamaya göre, dün gece 22:00-24:00 saatleri arasında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında içerisinde “trafik ve asayiş operasyonu” düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satış yerleri ile kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.                    

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise, toplam 280 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 34 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği açıklandı.

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