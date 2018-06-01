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Güzelyurt'ta yangın!

Salih Hapçı’ya ait lokantada çıkan yangına, ilk belirlemelere göre elektrik kontağının neden olduğu belirtildi.

01 Haziran 2018 Cuma 10:37
Güzelyurt'ta yangın!

Güzelyurt Çarşı Merkezi’nde 43 yıldır hizmet veren Hapçı Lokantası’nda çıkan yangın korkuttu.

Saat 01.00 sıralarında çıkan yangında, lokanta içerisindeki malzemelerin bir kısmı tamamen yanarken, bir kısmı da büyük hasar gördü.

Salih Hapçı’ya ait lokantada çıkan yangına, ilk belirlemelere göre elektrik kontağının neden olduğu belirtildi.

Yangın, Güzelyurt İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yandaki dükyanlara sıçramadan söndürüldü.

Güzelyurt Belediye ekipleri, yangının ardından lokantada temizlik çalışmaları başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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