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Güzelyurt'ta yarın bazı bölgeler 7 saat elektriksiz kalacak

15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:23
Güzelyurt'ta yarın bazı bölgeler 7 saat elektriksiz kalacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yarın Güzelyurt’ta yapılacak çalışmalardan ötürü bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

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Kıb-Tek Güzelyurt Bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 17.00 saatleri arasında; Tamer Özdaş Yapı Market ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak. 

Öte ynadan, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Güzelyurt Lemar arkası Doğuş Tüm Sitesi’ne elektrik enerjisi verilemeyecek. 

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu ve çevresi, Alas II Sitesi ve çevresi, Akçay – Güzelyurt Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı ve Yukarı Bostancı Sınır Kapısı’nın elektrik enerjisi kesik olacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt
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