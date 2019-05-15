Güzelyurt'ta yarın bazı bölgeler 7 saat elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yarın Güzelyurt’ta yapılacak çalışmalardan ötürü bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Öte ynadan, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Güzelyurt Lemar arkası Doğuş Tüm Sitesi’ne elektrik enerjisi verilemeyecek.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu ve çevresi, Alas II Sitesi ve çevresi, Akçay – Güzelyurt Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı ve Yukarı Bostancı Sınır Kapısı’nın elektrik enerjisi kesik olacak.