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Güzelyurt'ta büyük kaza!
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Güzelyurt'taki feci kazanın detayları belli oldu

Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, alkollü olduğu tespit edilen sürücü ise tutuklandı.

31 Mayıs 2022 Salı 13:48
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Güzelyurt'taki feci kazanın detayları belli oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt'ta dün gece 23.30 sıralarında Özden Can Altınkaya (E-21) yönetimindeki KP 677 plakalı araçla aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce park halindeki Kemal Özikiz’e ait SE 632 plakalı araca, ardından Çelebi Ilık’a ait ikametgahın bahçe kapısına ve 3 çöp bidonuna çarpan Altınkaya yönetimindeki araç, duramayarak yoluna devam etti ve Üner Güreşcioğlu’na ait ikametgahın bahçe kapısına ve bahçeyi çevreleyen beton duvarla kaldırıma çarptı.

Kaza sonucu yaralanan KP 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlayda Delibaş (K-21) ve Zeynep Seçil (K-22), ambulansla kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Alkollü olduğu tespit edilen KP 677 plakalı araç sürücüsü Özden Can Altınkaya ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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