"Güzelyurt Türk Maarif Koleji" öğrencisi Benjamin dünyanın en prestijli üniversitesini kazandı

Nazime Tuncay isimli öğretmen sosyal medya hesabından öğrencinin başarısını duyurdu.

İşte o paylaşım:

" Güzelyurt Türk Maarif Koleji" 12 A sınıfı öğrencilerimizden "Benjamin Walter" Amerika’nın en prestijli okullarından biri olan Harvard Üniversitesine kabul edilmiştir. Göstermiş olduğu yoğun çalışma ve özveriden dolayı kendisini kutlar, bizlere yaşattığı gurur için teşekkür ederiz.



