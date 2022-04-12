"Güzelyurt Türk Maarif Koleji" öğrencisi Benjamin dünyanın en prestijli üniversitesini kazandı
Nazime Tuncay isimli öğretmen sosyal medya hesabından öğrencinin başarısını duyurdu.
İşte o paylaşım:
" Güzelyurt Türk Maarif Koleji" 12 A sınıfı öğrencilerimizden "Benjamin Walter" Amerika’nın en prestijli okullarından biri olan Harvard Üniversitesine kabul edilmiştir. Göstermiş olduğu yoğun çalışma ve özveriden dolayı kendisini kutlar, bizlere yaşattığı gurur için teşekkür ederiz.
Son Güncelleme: 12.04.2022 18:02