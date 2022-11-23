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Güzelyurt ve Cihangir bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak

KIB-TEK, Güzelyurt ve Cihangir bölgelerinde bugün elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

23 Kasım 2022 Çarşamba 09:07
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Güzelyurt ve Cihangir bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün Güzelyurt ve Cihangir bölgelerinde elektrik kesintileri olacağını açıkaldı.

KIB-TEK'tan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 -14.00 saatleri arasında Cihangir Gezer oto galerinin arka kısmına ve civar bölgelere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

GÜZELYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

 KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 10.30 saatleri arasında; Güzelyurt Polis Müdürlüğü, Kaymakamlık binası ile İş Bankası ve Vakıflar bankası arasında kalan bölgelere ve civarına elektrik verilemeyecek.

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