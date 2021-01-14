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GÜZELYURT VE GAZİMAĞUSA’DA EV YANGINI

Güzelyurt ve Gazimağusa’da dün meydana gelen 2 ayrı ev yangınında muhtelif ev eşyaları yandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:26
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GÜZELYURT VE GAZİMAĞUSA’DA EV YANGINI

Güzelyurt ve Gazimağusa’da dün meydana gelen 2 ayrı ev yangınında muhtelif ev eşyaları yandı.

Polisin açıklamasına göre, Güzelyurt’ta Ankara caddesi üzerinde bulunan Ayten Mertbilek’e ait ikametgahın, yardımcı ev olarak kullanılan kısmında ocak üzerinde bırakılan yağın aşırı ısınması sonucu bir yangın başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu yardımcı ev içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları ile beyaz eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi. 

Gazimağusa’da Kuşaklar Sokak üzerinde bulunan İsa Çiçek’e ait ikametgahın yanında bulunan yardımcı ev içerisinde kibritle oyun oynayan çocuğun koltuğu tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, muhtelif ev eşyaları ile kıyafetler yanarak zarar gördü.

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