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Güzelyurt ve İskele’de trafik ve asayiş operasyonu

Güzelyurt ve İskele'de yapılan asayiş operasyonunda kontrol edilen 402 araçtan sadece 37'si hakkında ileri işleme gidildi...

19 Ocak 2018 Cuma 14:06
Güzelyurt ve İskele’de trafik ve asayiş operasyonu
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Güzelyurt ve İskele’de trafik ve asayiş operasyonu düzenlendi. 

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 10.00 - 12.00 saatleri arasında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde faaliyet gösteren gece kulüpleri ve alkollü içki satış yerlerine yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu, toplam 202 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 25 sürücü hakkında ileri işleme gidildi. 

İSKELE'DE DE KONTROLLER YAPILDI

İskele Polis Müdürlüğü’nün dün 17.00 - 19.30 saatleri arasında sorumluluk sahasında düzenlediği operasyonda bölgede faaliyet gösteren bet ofis ve kumarhaneler kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu, toplam 200 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 12 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. 

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Son Güncelleme: 19.01.2018 14:14
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