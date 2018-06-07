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Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki şehit çocukları hala mağdur!

Baybars, Güzelyurt-Lefke bölgesi şehit çocuklarına Metehan’da verilen arsaların altyapılarının yapılmasıyla ilgili talepleri dinledi.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:05
Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki şehit çocukları hala mağdur!

BRT'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Güzelyurt-Lefke Bölgesi şehit çocukları Temsil Heyeti’nin daveti üzerine Güzelyurt’ta düzenlenen toplantıya katıldı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Konferans Salonu’nda bölgedeki şehit çocuklarıyla bir araya gelen Baybars, Güzelyurt-Lefke bölgesi şehit çocuklarına Metehan’da verilen arsaların altyapılarının yapılmasıyla ilgili talepleri dinledi.

Toplantıda,heyet adına söz alan Ural Özer, Güzelyurt ve Lefke bölgesi şehit çocuklarına arsa verilmesi süreci hakkında bilgiler verdi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da arsaların verildiği Metehan bölgesinde yaptıkları incelemeleri anlatarak, bölgede sadece elektrik projesinin bulunduğunu, ciddi anlamda yapılması gereken işler olduğunu söyledi.

Baybars, yıllar içerisinde çeşitli sebeplerle yapılması gereken işlemlerin yapılmadığına işaret ederek, sorunun çözülerek bir daha böyle bir toplantının yapılmasına gerek kalmamasını diledi.

Söz konusu arsaların bulunduğu bölgede zemin etütü çalışması yapıldığını belirten Baybars, şu anda arazinin yapısı hakkında bilgi sahibi olduklarını, kanalizasyon, su ve yol projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Baybars, soruları yanıtladı.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 11:10
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