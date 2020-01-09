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Güzelyurt ve Lefke'de dere onarım çalışmaları sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki derelerin bakım-onarım çalışmaları, kaymakamlıklara istişare içerisinde sürdürülüyor.

09 Ocak 2020 Perşembe 17:09
Güzelyurt ve Lefke'de dere onarım çalışmaları sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Orman Dairesi ve Su İşleri Dairesi’nden ekipler ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müşavir Danışmanı Ozan Özuyanık koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, bugün ilk olarak Yeşilırmak deresinde bulunan demir köprünün alt kısmı, bakanlık tarafından ekskavatör desteği sağlanarak temizlendi.Ayrıca, Muhtarlık binasının dereye bakan kısmına taş destek konarak, binaya ve festival alanına su girişi engellendi.

Lefke deresi üzerinde bulunan regülatöre giden yolda oluşan tahribatın giderilmesi için taş destek yapıldı. 

Gemikonağı - Sanayi Bölgesi güzergâhında bulunan derenin temizlik çalışmaları ise devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt
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Ayni haber farklı foto tekrar yorum 2020-01-09 19:26:50

FARK: Güneyde bereketli yağışlardan barajlar % 100 doluluğa ulaşarak teker teker taştı diye sevinirlerken ve barajların taşmasını izlemek için insanlar bütün gece uykusuz kalıp keyif ediyorken KUZEYDE yukarıdaki haberi yapıyoruz ve ……… yı da görevini gününde yapmadı diye eleştirmiyoruz bile. Tabi sular da denize. Nasıl olsa Türkiye bize su getirdi. Samimi söylüyorum; çoğumuz öyle böyle söyleriz ama TÜRKİYE olmasa biz her şeyden mahrum yaşarız. O hale geldik.

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