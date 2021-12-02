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Güzelyurt ve Lefke’de bazı bölgelere yarın 2 saat elektrik verilemeyecek

KIB-TEK, 09.00 – 11.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta ve Lefke’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

02 Aralık 2021 Perşembe 19:36
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Güzelyurt ve Lefke’de bazı bölgelere yarın 2 saat elektrik verilemeyecek
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KIB-TEK'ten yapılan açıklama göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, yarın 09:00 – 11:00 saatleri arasında, Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Restorant, Gaziveren Tepe Mahallesi, Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Restorant, Çiftlikevi Restorant, Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ile su motorlarına elektrik verilemeyecek.

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