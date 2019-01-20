Güzelyurt ve Lefke’de dere yatakları aktif halde

Yağışlar nedeniyle birçok sulama ve yer altı suyu besleme göletleri dolup, taşarken, yağışlardan en çok etkilenen Güzelyurt ve Lefke Bölgesi’ndeki tüm dere yatakları aktif hale geldi.

Aşırı yağışlardan dolayı oluşan zarar ziyanın tespitini yerinde incelemek için bölgeye uzmanlar gönderilerek, çalışmalar başlatıldı. Bölgedeki göletlere ve derelere ekiplerimiz tarafından gerekli müdahaleler yapılarak, daha çok zararın meydana gelmesi önlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının açıklaması şöyle;

Ülkemizi etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle birçok sulama ve yer altı suyu besleme göletlerimiz dolup, taşarken, yağışlardan en çok etkilenen Güzelyurt ve Lefke Bölgesi’ndeki tüm dere yatakları aktif hale geldi.

Aşırı yağışlardan dolayı oluşan zarar ziyanın tespitini yerinde incelemek için bölgeye uzmanlar gönderilerek, çalışmalar başlatıldı. Bölgedeki göletlere ve derelere ekiplerimiz tarafından gerekli müdahaleler yapılarak, daha çok zararın meydana gelmesi önlendi.

Yeşilırmak Deresi’nin kenarında oyulmalar meydana geldi.

Yeşilırmak Bölgesi’nde etkili olan yağışlar ile birlikte gelen Yeşilırmak Deresi, dere yatağının kenar kısımlarında oyulmalara neden oldu. Dairemiz, Lefke Belediyesi ve Lefke Kaymakamlığı ile birlikte bölgeye giderek, yerinde çalışmalara katkı sağladı.Yeşilırmak Deresi’nde oyuntuların olduğu yerlerde, Dairemizin de kontrolünde Lefke Belediyesi tarafından malzeme sağlanarak müdahale edilecektir.

Madendere Göleti taştığı sırada müdahale edildi.

Gemikonağı Madendere Göleti, Madendere’nin akışa geçmesi ile dolup, taştı.

Derenin taşması esnasında, dere yatağında Gemikonağı Madendere Göleti Bağlıköy sulama hattının üzeri ve çevresi açıldı. Açılan hatta, Dairemiz yerinde müdahale etmektedir. Dere yatağının akışa geçmesinin ardından su, Gemikonağı Sanayi Bölgesi’nden denize ulaşmıştır.

Lefke Regülatörü, bir özel mülk ve köprüde zarar meydana geldi

Yoğun yağışlardan dolayı, Lefke Deresi de akışa geçti. Akışa geçen dere yatağının içerisinde bulunan Lefke Regülatörü çalışarak, derivasyon kanalı yardımı ile dereden gelen su, Güzelyurt Barajı’na aktarıldı. Su akışının fazlası ise yine denize ulaştı. Akışın hızlı gelmesi ile regülatörün seti zarar görmekle beraber, öncelikli tedbirler hemen alındı. Yağışın ve su akışının durmasının ardından, gerekli projeler yapılarak,regülatör eski haline getirilecektir. Aynı zamanda akış ile birlikte gelen kamış, çöp ve tortular için gerekli müdahaleler yapıldı. Suyun denize ulaştığı kısımda yapılan gözlemde, bir özel mülke (Yeşil Lefke Ticaret Zeytin Fabrikası) bir de Lefke – Güzelyurt yolunda bulunan köprüye hasar vermiştir. Yeşil Lefke Ticaretin ana binasının yanından geçen dere yatağı, bahçe betonunun bir kısmının altını oydu. Yoldaki köprü de zarar gördü. Zarar gören özel mülke Belediye tarafından yapılacak müdahalelere, dairemiz tarafından katkı sağlanmıştır. Köprü için de Karayolları Dairesi ile görüşmeler başlatılmıştır.

Lefke Deresive Çamlıdere’den geçen su, Güzelyurt Barajı’na aktarıldı

Yeşilyurt’taki Çamlıdere aşırı yağışlar ile akışa geçti. Çamlıdere’nin üst havzasına bulunan regülatör, yağış ile çalışmış, derivasyon kanalı yardımı ile hem Lefke Deresi’nden gelen hem de Çamlıdere’den akışa geçen su, Güzelyurt Barajı’na aktarıldı. Akış ile birlikte gelen kamış, çöp ve tortular için gerekli müdahaleler yapıldı.Aşırı miktarda olan yağışınregülatörün setinden taşmasıyla birlikte su, Cengiz Topel Hastanesi’nin olduğu bölgeden denize ulaştı. Suyun denize ulaştığı noktada, Dairemiz tarafından dere yatağının hastaneye zarar vermesini engellemek için dere yatağında gerekli kazı çalışmaları yaptırıldı.

Derivasyon kanalı üzerinde bulunan 3 adet sifonun da temizliği yapıldı. Öncelikli olarak Yeşilyurt askeri cephaneliğin altında bulunan sifona giriş yapan kamış ve tortular akış anında temizlendi. Aynı şekilde, yine Yeşilyurt ve Doğancı’da bulunan iki sifon daha kamış ve tortulardan temizlendi.Suyun akış anında dere yatağının taşıdığı bu kamış ve tortular, sifonlardan alınarak, su akışı düzenlendi.

Petre Deresi denize ulaştı



Yeşilyurt’da bulunan ikici sifonunun üzerinden geçen Petre Deresi de akmaya başladı. Dere, sifona zarar vermedi ancak, sifonun üzerinde bulunan toprak yapı, su ile birlikte yırtıldı. Suyun akışının durması halinde, Dairemiz tarafından proje yapılacak ve dere yatağının kontrollü geçişi sağlanacaktır. Petre Deresi de denize ulaştı.Derivasyon kanalında suyun akışını engelleyen çöp ve moloz temizlendiDerivasyon kanalının devamında ise kanalın içerisinde bilinçsiz bir şekilde koyulan ve akışı engelleyen tüm çöp, moloz, tuğla, akışa engel olan ağaçların sökümü ve hayvan atıkları çıkarılarak, kanalın düzenli akışı için gerekli tüm çalışmalar akış anında yapıldı.

Güzelyurt Barajı ve Şahinler Barajı da aşırı yağışlar ile dolup taştı. Şahinler yer altı suyu barajından taşan su, dere yatağını takip ederek Güzelyurt Barajı’na ulaştı.

Güzelyurt – Lefkoşa yeni anayolundakimenfezlerin kesit alanı yeteriz olduğu için su yola taştı

Güzelyurt Barajı da taştı. Taşma savağından geçen su, Güzelyurt – Lefkoşa yeni anayolundaki menfezlerden geçti. Menfezlerden geçiş sırasında, menfezlerin kesit alanın yetersiz olmasından dolayı, yolun üzerinden geçerek yolun geçici süre ile kapanmasına neden oldu.

Lefkoşa Bölgesi’ndeki göletlerde doluluk oranı arttı

Ocak ayı içerisindeki ada geneli gölet ölçümlerimizin yanı sıra, aynı zamanda Lefkoşa Bölgesi içerisindeki tüm göletler aralıklar ile ölçülmektedir.

3-17 Ocak 2019 tarihleri arasında Lefkoşa Bölgesi’nde yapılan gölet ölçümlerine göre Gönyeli Göleti’nin doluluk hacmi yüzde 100,HamitköyBaştanlıkderesiGöleti’nin doluluk hacmi ise yüzde 98 olarak belirlendi.

Değirmenlik-ÇataldereGöleti’nde doluluk oranı 3 Ocak tarihinde yüzde 80,4 olarak ölçülürken, bu oran 17 Ocak tarihinde yüzde 93,4’e ulaştı.

KanlıköyGöleti’ndedoluluk oranı 3 Ocak tarihinde 74,7 iken, 15 Ocak’ta bu oran az bir artışla yüzde 78,1 olarak ölçüldü.

HaspolatGöleti’nin doluluk hacmi, 3 Ocak tarihinde yüzde 67,3 olurken, 16 Ocak tarihinde yüzde80,9 olarak saptandı.

BRT