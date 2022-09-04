Güzelyurt-Yayla yolunda büyük kaza!

Güzelyurt-Yayla Anayolu'nda bugün 03.30 sıralarında kaza meydana geldi. Araç sürücüsü Vedia Alaslan direksiyon hakimiyetini kaybederek boş araziye aracı ile çarptıktan sonra takla attı. Araç sürücüsü Vedia Alaslan kaza sonucu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: Bugün saat 03:30 sıralarında, Güzelyurt - Yayla Anayolu üzerinde, HV 041 plakalı araç sürücüsü Vedia Alaslan (K-23) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak yolun kenarında bulunan bir metre derinliğindeki boş araziye aracının sol yan kısmı ile çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü Vedia Alaslan yaralanıp Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor…