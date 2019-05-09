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Güzelyurt’ta ev yangını

09 Mayıs 2019 Perşembe 11:52
Güzelyurt’ta ev yangını
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Güzelyurt’ta Fidan Şeker’e ait evin mutfak kısmında, dün 20:00 sıralarında yangın çıktı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada,  08.05.2019 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Fidan Şeker’e ait ikametgahın mutfak kısmında çalışır halde bulunan tost makinesinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, bir adet tost makinesi, bir adet gaz ocağı ve bir adet davlumbaz ile 3 metre mutfak dolabı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
GüzelyurtYangın
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