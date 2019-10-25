Güzelyurt’ta görevli doktoru darp eden şahıs tutuklandı

Güzelyurt'ta, bugün saat 13.30 sıralarında, evinde rahatsızlanarak ambulansla Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne götürülen bir hastanın yakınları, hastayı görmelerine engel olunduğu gerekçesiyle sağlık görevlileri ile tartışma yaşadı.
Olay esnasında babasının kedisine gösterilmediği gerekçesi ile H.T (K-37), görevli doktoru darp etti.
Söz konusu şahıs tutuklandı.
Ulkenin neresine bakarsan hep SIDDET. Artik bu ulkede suc oranlari gittikce cogalmaya basladi. Bunlara acil bir cozum ve gerekli tedbirler sart oldu.