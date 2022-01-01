Güzelyurt’ta kaza: 1 kişi yaralandı

Güzelyurt’ta İzzet Kombos Bulvarı üzerinde 31.12.2021 tarihinde saat 06.30 raddelerinde kuzey istikametine doğru seyreden Bostancı’da sakin Durdu ÖZKAN (K-43) yönetimindeki FP 627 plakalı Suzukı marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce tarafında kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etmesi sonucu o esnada Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Lefke’de sakin Hünalp BERKANT (E-55) yönetimindeki BU 676 plakalı Honda marka salon aracın önünü tıkayıp çarpıştı.. Çarpmanın etkisi ile savrulan FP 627 plakalı araç yolun sağ kısmında bulunan beton duvara aracın ön kısmı ile çarpıp durdu.

Yine çarpmanın etkisi ile savrulan BU 676 plakalı araç yolun sol kısmından çıkarak İbrahim UYAL’a (E-71) ait bahçe tellerine çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan FP 627 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra taburcu edildi.