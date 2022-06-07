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Güzelyurt’ta korkutan kaza!

07 Haziran 2022 Salı 23:17
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Güzelyurt’ta korkutan kaza!
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Güzelyurt’ta elektrik santrali bölgesinde bu gece, iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Detaylar birazdan....

 

Anahtar Kelimeler:
GüzelyurtKaza
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