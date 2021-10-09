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Güzelyurt’ta Menteş Gündüz ile Osman Uzun arasında yarış devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) ilçe kongreleri devam ediyor… Güzelyurt’ta Menteş Gündüz ile Osman Uzun arasında yarış devam ederken oylama sürüyor.

09 Ekim 2021 Cumartesi 17:55
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Güzelyurt’ta Menteş Gündüz ile Osman Uzun arasında yarış devam ediyor
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Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) ilçe kongreleri devam ediyor…

Güzelyurt’ta Menteş Gündüz ile Osman Uzun arasında yarış devam ederken oylama sürüyor.

Buna ek olarak UBP’de bugün Lefkoşa Gençlik Kolları seçimi de devam ediyor.

LEFKE'DE SEÇİM SÜRECİ TAMAMLANDI, TEK ADAY ÖZGEY İLÇE BAŞKANI

Lefke’de ise seçim süreci tamamlandı.

Tek aday Adil Özgey İlçe Başkanı oldu.

YARIN MAĞUSA VE İSKELE KONGRELERİ VAR

UBP’de yarın Mağusa ve İskele kongreleri var: Mağusa’da hem gençlik hem kadın ve ilçe başkanlığında yarış olacak.

İskele’de ise sadece ilçe yönetim kurulunda seçim gerçekleşecek.

Kıbrıs Postası’na konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, kongrelerin hızla ve sükûnetle tamamlanacağını ifade ederek İlçelerdeki heyecan nedeniyle mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 09.10.2021 23:54
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPilçe Kongreleri
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