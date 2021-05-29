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Güzelyurt’ta sağlık ve eğitim hizmeti bir arada

Beş yıldır üniversite eğitimi, 2 yıldır da poliklinik hizmeti veren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdal Işıktaş, üniversite bölümleri ve poliklinik hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:14
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Güzelyurt’ta sağlık ve eğitim hizmeti bir arada

KARDELEN GÖKSU- GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Beş yıldır üniversite eğitimi, 2 yıldırda poliklinik hizmeti veren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdal Işıktaş, üniversite bölümleri ve poliklinik hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, 2016 yılında KKTC’nin Güzelyurt bölgesinde kuruldu. Üniversite, 2 Fakülte, 2 Yüksekokul ve İngilizce – Türkçe Hazırlık Okulu ile eğitim öğretim faaliyetlerine halen devam etmektedir. Aynı zamanda üniversite içerisinde, Diş Hekimliği Anabilim Dalı çerçevesinde poliklinik hizmeti de verilmektedir.

“DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI ÇERÇEVESİNDE POLİKLİNİK HİZMETİ VERİYORUZ”

Üniversite Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdal Işıktaş, üniversitenin bölümleri hakkında,

“Üniversitemi 5 yıldır hizmet vermektedir. Şu an da üniversitemizde Diş Hekimliği Fakültesi sağlık vizyonuyla ve misyonuyla ilerlemeye devam ediyoruz. Üniversitemiz Güzelyurt Bölgesi’ni kalkındırabilmesi için bölümlerimizin açılışını gerçekleştirdik. Diş Hekimliği Fakültesi’nin ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ve Beden Eğitimi Ve Öğretimi Yüksekokullarıyla beraber tüm sağlık ve meslek hizmetlerini burada gerçekleştirdik. Bölümlerimiz olarak Güzelyurt Bölgesi’nde sağlık ve sosyal bilimler anlamında bölümlerin açılışını yaygınlaştıracak tüm hizmetleri vermekteyiz.” Şeklinde konuştu.

“104 HEKİMİMİZ İLE BERABER POLİKLİNİĞİMİZDE HİZMET VERMEKTEYİZ”

Poliklinik hizmetlerinden de ayrıca bahseden Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdal Işıktaş,

“Üniversitemizde 2 yıldan beri poliklinik hizmetlerimizi vermekteyiz. Diş Hekimliği Anabilim Dalı içerisinde Ortodonti, Ağız ve Diş Çene Cerrahisi, Ağız ve Diş Çene Radyolojisi ve buna bağlı olarak da Periyod Ontoloji ana bilim dallarında poliklinik hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Aynı zamanda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Klinik Psikoloji ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü doğrultusunda hizmet vermekteyiz. 2 yıl içerisinde, toplamda 104 hekimimiz, öğretim üyemiz, doçent ve yardımcı doçentlerimiz ile birlikte hizmetimizi devam ettiriyoruz.” Dedi.

Son Güncelleme: 29.05.2021 17:04
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiSerdal Işıktaş
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