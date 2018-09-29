Güzelyurt’ta sahte para!

Güzelyurt’ta bir markette aldığı eşyaya karşılık sahte 100 dolar ile ödeme yapan iki kişi tutuklandı.



Polisten verilen bilgiye göre, C.K.M. (E-22 ) ve L.M. (E-23), Bilden Market’ten aldığı içkiyi sahte bir 100 Dolarlık banknot ile ödedi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Sahte banknotun seri numarasının MB56881912F olduğu belirtildi.