Güzelyurt’ta bir markette aldığı eşyaya karşılık sahte 100 dolar ile ödeme yapan iki kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, C.K.M. (E-22 ) ve L.M. (E-23), Bilden Market’ten aldığı içkiyi sahte bir 100 Dolarlık banknot ile ödedi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. Sahte banknotun seri numarasının MB56881912F olduğu belirtildi.
Güzelyurt’ta sahte para!
29 Eylül 2018 Cumartesi 12:13
Güzelyurt’ta bir markette aldığı eşyaya karşılık sahte 100 dolar ile ödeme yapan iki kişi tutuklandı.