Güzelyurt’ta “Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü düzenlendi

Bu çerçevede, trafik kazalarına bir kez daha dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla Güzelyurt’ta ‘ Trafikte Beni Fark Et’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşe, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile dernek yetkilileri katıldı.

Öğrencilerin, ‘ Alkole ve Sürate Yenilmeyin’, ‘ Çocukların Yeri Arka Koltuktur’, ‘ Trafikte Yaralanmak İstemiyoruz’, ‘ Karar Senin Ya Sürat Ya Hayat’, ‘ Kaldırımlar Yaylarındır’, ‘ Sorumluluk Hepimizin’ yazılı pankartlar taşıdığı yürüyüş, Özgürlük İlkokulu önünden başladı.

Yürüyüş, bando eşliğinde ve çalınan düdüklerle Güzelyurt Çarşısı boyunca devam etti.

Yürüyüş öncesinde öğrencilere seslenen Trafik Kazalarını Önleme Derneği Trafik Eğitmeni Vedia Gülkan Ateş, amaçlarının pankart ve sloganlarla trafik kullanıcılarını trafik kurallarına uymaları yönünde uyarmak olduğunu belirterek, yürüyüşe katkı koyan Özgürlük İlkokulu’na teşekkür etti.

Ateş, tüm çocukların gönüllü bir trafikçi olduğunu ve büyüklerini uyararak önemli bir farkındalık yaratabileceğini de vurguladı.

Özgürlük İlkokulu Müdürü Sevgi Gürpınar da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını kaydederek, trafik canavarının herkesten uzak olduğu günler diledi. (BRT)